Pescara, minaccia di morte ed aggredisce un uomo per gelosia: arrestato

Un 43enne pescarese, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di stalking. Ieri pomeriggio gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un uomo che aveva aggredito e minacciato un altra persona. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l'arrestato che minacciava di morte un altro uomo, che si era rifugiato in casa assieme alla famiglia per evitare conseguenze peggiori.

Da tempo il 43enne, per motivi di gelosia legati alla ex compagna, perseguitava e minacciava la vittima e per questo il Questore aveva disposto per lui un ammonimento, misura che prevede un divieto di proseguire con le condotte contestate.Ora si trova in carcere. L'uomo ha precedenti per maltrattamenti in famiglia ai danni delle due conviventi precedenti.