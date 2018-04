Pescara, meteo 1 maggio: le previsioni di Abruzzometeo.org

Meteo incerto per il 1 maggio in Abruzzo e nel pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di domani condizioni iniziali di sole e bel tempo su gran parte del territorio regionale, ma a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio arriveranno nuvole ed aria più fresca che porterà alla formazione di rovesci e temporali inizialmente nell'aquilano e nelle zone montane, per poi raggiungere anche l'entroterra pescarese e teramano.

In città e lungo le coste invece il tempo dovrebbe rimanere bello per tutta la giornata. Temperature stazionarieo in lieve diminuzione.