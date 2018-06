Pescara, mense scolastiche: sui social la rivolta dei genitori "Vogliamo far portare il pasto da casa"

Dopo le polemiche destinate a durare a lungo riguardanti i malori che hanno colpito un centinaio di bambini delle scuole cittadine che hanno mangiato nelle mense, ora scoppia la rivolta sui social riguardante la decisione dell'amministrazione comunale non solo di sospendere il servizio di refezione scolastica, ma anche il tempo pieno fino alla fine dell'anno scolastico.

Centinaia di genitori hanno preso d'assalto la pagina ufficiale del Comune di Pescara su Facebook ed anche la pagina ufficiale del sindaco Alessandrini, chiedendo che i bambini possano portare da casa i pasti. In molti, infatti, parlano di una scelta assurda che crea grossi problemi a tutti coloro che contavano sul tempo pieno anche per impegni lavorativi e personali, e che ora devono organizzarsi per prendere in custodia anticipatamente i figli.

"Niente pasto da casa. Siete sicuri? Sapere che le sentenze si rispettano e non potete impedirlo ?. Siete esposti ad un ricorso da parte di quei genitori che vogliono adottarlo. Ricordi simili a quelli che hanno colpito il comune di Torino, sempre soccombente in tribunale e sempre condannato a pagare spese legali piuttosto pesanti."

"Spero che i Nas vanno giù pesanti.. con sanzioni rigorose..tutto ciò è schifoso"

Intanto sul fronte delle indagini, i Nas hanno eseguito altri sopralluoghi ed altri campionamenti nelle cucine dove si preparano i pasti per i bambini. La Asl ha escluso la contaminazione da salmonella, rimanendo in attesa di ottenere altri risultati completi sulle possibili infezioni che hanno colpito i bambini, che molto probabilmente saranno di origine batterica.