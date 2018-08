Pescara, mense scolastiche: dopo lo scandalo si cambia fornitore

Sarà la ditta arrivata seconda al bando di gara per la fornitura dei pasti alle mense scolastiche cittadine ad occuparsi del servizio per l'anno scolastico in arrivo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha già concluso l'iter per la risoluzione con l'azienda finita al centro dello scandalo per l'intossicazione di centinaia di bambini nella primavera scorsa.

La richiesta alla ditta verrà ufficializzata nei prossimi giorni, mentre nel frattempo si provvederà alla richiesta di dissequestro dei centri cottura e delle mense per consentire la sanificazione e bonifica completa in vista del prossimo anno scolastico. Il Comune è parte lesa assieme alle famiglie dei bambini nel procedimento penale e civile avviato contro l'azienda responsabile dell'intossicazione alimentare, arrivata da una caciotta di formaggio.

Il sindaco e l'assessore Cuzzi: