Pescara: un Mc Donald's al posto di Guerino?

Un Mc Donald's in pieno centro a Pescara, al posto dell'ex ristorante Guerino? A quanto pare la trattativa fra l'attuale proprietà dello storico ristorante che ha segnato la storia della città lungo la riviera nord sarebbe a buon punto e presto potrebbe essere firmato il contratto dal colosso americano dei fast food.

Ma l'idea di vedere un Mc Donald's in pieno centro (si tratterebbe del secondo ristorante della catena nel capoluogo) non piace a Maurizio Acerbo, ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista che parla di una scelta di cattivo gusto.

L'anno scorso sui giornali un ex-consigliere comunale del PD Florio Corneli divenuto amministratore unico della società Giemme che lo stabilimento avrebbe riaperto entro l'estate 2017. Ovviamente la cosa non è accaduta. A novembre lo stesso Florio comunica sulla stampa che lo stabilimento ospiterà un "un accordo di partnerariato con una grossa azienda del settore dell’agroalimentare",

"un format che dallo slow food al fast food propone solo cucina mediterranea altamente specializzata". Ora apprendiamo che si starebbe concludendo un accordo con Mc Donald's. Sarò un pescarese doc che tiene all'identità e alla storia della propria città ma la cosa non mi convince per niente.

Il Gabbiano poi Guerino era un locale-ristorante di qualità. Ci passavano tutte le personalità che venivano in città (ci pranzò il Presidente Pertini dopo aver inaugurato la Sevel), era un balcone sul mare che univa stile architettonico e qualità del servizio in pieno centro .

Prima è stato sottratto alla città per 13 anni e ora vogliono trasformarlo in un Mc Donald's?

Acerbo parla di un biglietto da visita negativo per l'immagine della città, soprattutto alla luce delle tante campagne riguardanti lo slow food e la difesa del cibo e dei prodotti Made in Italy.