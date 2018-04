Pescara, maxi sequestro di "pop socket" irregolari per cellulari: multe e denunce

Maxi sequestro di "pop socket" da parte della Guardia di Finanza di Pescara che è intervenuta in diversi negozi di extracomunitari in città, sequestrando oltre 100 mila pezzi e denunciando per frode due commercianti. I pop socket sono dei popolari accessori per smartphone molto diffusi fra i giovani che consentono una migliore presa del telefono soprattutto per scattare selfie

I finanzieri, durante i controlli a tappeto, hanno accertato che i prodotti erano privi di tutte le certificazioni di sicurezza e di tracciabilità del prodotto. Sono stati inoltre denunciati i grossisti in Campania e nel lazio con 6 persone segnalate e multe per oltre 150 mila euro.

I prodotti sequestrati avrebbero fruttato oltre 150 mila euro sul mercato. Le fiamme gialle pescaresi sono da sempre impegnate nel contrasto alla vendita di prodotti poco sicuri, oltre che alla lotta alla contraffazione che nuoce al commercio legale e sicuro e mette a rischio anche la salute dei clienti.