Pescara: mattinata di furti in due appartamenti

Sono intervenuti i vigili del fuoco per permettere a due proprietari di altrettanti appartamenti di poter rientrare nelle abitazioni dopo aver ricevuto la visita dei ladri.

L'episodio è avvenuto questa mattina in via Carducci, dove i ladri hanno danneggiato le serrature delle porte rimaste bloccate dai malviventi entrati in mattinata. Sul posto anche i carabinieri oltre ai pompieri intervenuti con le autoscale per accedere dalle finestre.