Pescara, a fuoco materasso in via Milite Ignoto: paura in un palazzo

Poteva avere conseguenze ben peggiori il principio d'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in un appartamento di via Milite Ignoto a Pescara. Un materasso infatti ha preso fuoco dopo che un ferro da stiro caldo ci era stato appoggiato sopra. I proprietari avevano inizialmente sistemato il materasso sul balcone per far uscire il fumo sprigionato, ma le fiamme poi hanno avvolto anche la tenda del balcone e lambito il balcone del piano superiore.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed il fumo per fortuna evitando che l'incendio si propagasse all'interno dell'appartamento ed in tutto il palazzo.