Pescara: manifesto di auguri con l'errore di grammatica, è boom di click sui social

Un manifesto di auguri per il Natale dedicato ai pescaresi, con l'errore di grammatica. Ha fatto rapidamente il giro dei social con boom di condivisioni e commenti il cartello esposto sulla vetrina di un noto bar del centro di Pescara con il viso di Silvio Berlusconi e la scritta "Augura Tanti Auguri ai Pescaresi ! e speriamo che ritorna.. Berlusconi".

Il manifesto non è passato inosservato e subito grazie ad una foto centinaia di persone lo hanno condiviso commentando non solo l'errore per la coniugazione del congiuntivo (che alcune persone maliziose sostengono sia stato messo ad hoc per attirare l'attenzione) ma anche il tono nostalgico per il ritorno dell'ex Premier.