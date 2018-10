Pescara, maltempo 22 ottobre: la situazione in città

Disagi in città per il maltempo che da ieri pomeriggio ha di fatto portato l'autunno anche a Pescara e su tutto l'Abruzzo. Piogge abbondanti interessano tutta la costa e l'entroterra, con disagi al trasporto pubblico ed alla circolazione stradale per le strade allagate.

L'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione alle 9,45 di oggi, 20 ottobre:

Al momento resta chiuso il sottopasso di via Raiale/via Capacchietti, perché impraticabile; chiuso il sottopasso dell’asse attrezzato che esce su piazza della Marina; un albero è caduto in via Chieti e si sta procedendo alla rimozione; allagate via Anelli e la zona Colli, via Di Sotto in particolare, che sono sede di più scuole; acqua anche in via del Peligni; via Scarfoglio e il tratto iniziale di viale Primo Vere.

Sono state transennate dalla Polizia Municipale e quindi chiuse le seguenti strade: via Celommi; via Falcone e Borsellino; via Elettra, tratto tra via Marconi e stadio; via Tibullo, tratto tra viale Marconi e via dei Peligni; via rossetti; piazza Grue. Situazione complessa anche in viale Pindaro di fronte alla libreria dell'Università