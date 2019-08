Pescara, ha un malore e rischia di annegare: salvato dai bagnini

Momenti di paura e panico nella tarda mattinata di oggi a Pescara, nelle acque davanti a Lido Aurora in centro. Un 80enne aquilano, infatti, alle 12.50 è stato colto da un malore improvviso vicino al palo che delimita le acque sicure. Dei bagnanti che si sono accorti dell'accaduto hanno allertato i bagnini Fabrizio Capricci e Luigi Arena della "Lifeguard - La Compagnia del Mare" in servizio in quel tratto di spiaggia.

I due si sono precipitati in acqua riuscendo ad afferrare l'uomo riportandolo a riva ed adagiandolo su un lettino. Assieme a due medici, hanno fatto espellere parte dell'acqua ingoiata fino all'arrivo del 118. Trasportato in ospedale, è tenuto sotto osservazione per accertamenti.