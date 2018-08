Continua la lotta alla contraffazione: sotto sequestro 300 capi e 300 targhette

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale, la Guardia di Finanza di Pescara negli ultimi giorni ha effettuato numerosi controlli a contrasto dei traffici illeciti.

In particolare i finanzieri, avviando l’attività nei confronti di un extracomunitario proveniente da Roma a bordo di un pulman di linea con diversi sacchi contenenti svariati capi di abbigliamento non ancora griffati, sono riusciti a ricostruire la filiera giungendo a individuare alcune abitazioni in cui, in un secondo tempo, venivano apposte le targhette griffate contraffatte.

L’ulteriore attività di indagine consentiva di individuare altri soggetti in possesso di capi di abbigliamento contraffatti destinati alla vendita sul litorale della provincia di Pescara. Venivano, pertanto, eseguite le perquisizioni domiciliari, anche con l’ausilio di personale della Polizia Municipale di Pescara, durante le quali venivano sequestrati complessivamente 300 capi contraffatti (tra borse, scarpe, capi di abbigliamento etc.) e 300 targhette contraffatte con la conseguente denuncia a piede libero di 5 persone extracomunitarie per contraffazione e ricettazione.

Le aree interessate sono quelle del Comune di Pescara e Montesilvano. In questo particolare periodo prosegue senza sosta l’intensificazione dei controlli anche nelle aree aeroportuali. Complessivamente, nel corso dell’ultimo biennio ammontano a circa 3 milioni gli articoli sequestrati in materia di contraffazione, del Made in Italy ed a tutela della sicurezza dei prodotti.