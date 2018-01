Cronaca Ospedale / Via Renato Paolini

Pescara: lite in via Paolini finisce a coltellate, ferito un uomo

Il diverbio sarebbe iniziato per motivi legato al traffico, e ad avere la peggio un 47enne tossicodipedente finito in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato colpito più volte al fianco