Pescara: lite per un parcheggio, donna minacciata ed investita

Minacciata ed investita lievemente con l'auto per due volte a seguito di una discussione per un parcheggio. E' quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri ad una 45enne di Montesilvano sul lungomare Matteotti a Pescara, nei pressi del Lido Beach. Qui la donna si trovava assieme al marito, ai figli e ad una parente e quando è scesa dall'auto per occupare con la sua persona un parcheggio libero, è arrivato a bordo di una Nissan un extracomunitario.

Secondo la ricostruzione della donna, accompagnata in Questura da Marco Forconi di Fratelli D'Italia, nonostante i cenni con la mano e l'avviso verbale che il parcheggio era stato occupato per il marito, l'extracomunitario in fase di manovra l'avrebbe investita con la vettura.

A quel punto, l'avrebbe nuovamente colpita durante un'altra manovra in retromarcia. Dopo essere sceso dal veicolo, assieme ad alcuni connazionali che vendevano merce sul marciapiede, ha circondato la donna intimandole di andarsene e di non chiamare le forze dell'ordine, strattonandola con le mani sulle spalle.

La donna, dopo aver sporto denuncia si è recata al Pronto Soccorso dove ha avuto una prognosi di 10 giorni per una lieve contusione alle ginocchia.

Forconi ha commentato: