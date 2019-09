Pescara, violenta lite in centro: due feriti - FOTO

Nuovo episodio di violenza in centro a Pescara. Nella serata odierna, infatti, una violenta lite fra due persone di nazionalità straniera ha seminato il panico fra corso Vittorio e l'angolo con via Mazzini e successivamente lungo Corso Umberto. In base alle prime informazioni ed alle prime testimonianze, i protagonisti del diverbio sono finiti in pronto soccorso con delle escoriazioni al torace, anche se non è chiaro se si tratti di coltellate o di tagli dovuti alla colluttazione.

Notizia in aggiornamento