Pescara, lavori lungo la riviera nord: riaperto anche il secondo tratto

Buone notizie sul fronte dei lavori lungo la riviera nord. L'assessore e vicesindaco Blasioli ha fatto sapere che i lavori procedono senza intoppi ed anzi sono in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Oggi infatti è stato già riaperto il secondo lotto del cantiere per il rifacimento del manto stradale, nel tratto da via Ragazzi del 99 a viale Muzii e sono già iniziati i lavori nel terzo tratto che sarà quello più complesso e lungo da completare.

Potremmo riaprire al transito anche il segmento del terzo tratto da Muzii e via De Amicis, ma per il momento non intendiamo procedere perché l’incrocio dei flussi di auto provenienti da sud verso nord, all’altezza dell’intersezione fra via De Amicis e via Regina Elena, potrebbe creare problemi e intralcio alle autovetture che dalla riviera intendono rientrare in via De Amicis. Questa attenzione ai flussi consentirà uno snellimento ulteriore della viabilità sulla riviera e le strade limitrofe e dunque per il momento soprassediamo