Pescara, niente auto in viale Regina Margherita per lavori: data ed orari

Scatterà questa sera 4 settembre a partire dalle ore 20 il divieto di transito e sosta su viale Regina Margherita a Pescara, per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale. Lo ha fatto sapere l'assessore Sulpizio aggiungendo che il divieto resterà in vigore per tutta la notte fino alle 8 di domani 5 settembre.

I lavori saranno realizzati da Open Fiber, e dovevano scattare ieri 3 settembre ma sono stati rimandati di 24 ore a causa delle condizioni meteorologiche e fanno parte degli interventi a seguito dell'installazione della fibra ottica.