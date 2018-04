Pescara: al via a giugno i lavori per il Parco dello Sport

Partiranno a giugno i lavori per la realizzazione del Parco dello Sport all'interno dell'area degli ex Monopoli di Stato, nei pressi di via Rigopiano nel cuore del quartiere San Giuseppe. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli.

Pescara ha vinto il concorso ed ottenuto fondi per 450 mila euro, divisi in due lotti. Il primo partirà proprio a giugno per un importo di 300 mila euro mentre il secondo inizierà non appena saranno disponibili i fondi finanziati dal Coni.

Al suo interno verrà realizzato un campo sportivo idoneo per il calciotto, la pallavolo e il basket. Il campo sarà recintato. Sarà dotato di percorsi per il footing e altri sport, ma anche di camminamenti che permetteranno l’accesso di mezzi di soccorso o al servizio del verde. Inoltre, verrà realizzato un piccolo “anfiteatro” (una piazzola semicircolare di circa 66 mq circondata da panchine in cemento), dove si potranno svolgere spettacoli e manifestazioni. L’area verrà illuminata con lampioni a tecnologia led e saranno anche realizzati i marciapiedi intorno all’intero perimetro, anche su via Rigopiano dove, attualmente, mancano. Il parco sarà dotato di sottoservizi, rete gas, energia e acqua, di un impianto fognante e di irrigazione automatico. Sarà anche prevista un’area per lo sgambettamento cani, con ingresso autonomo, mentre sarà possibile accedere al parco da tre varchi, due su via Passolanciano e uno su via Rigopiano. Una vera e propria oasi ricreativa, dunque, con un occhio di riguardo alle specie arboree: all’interno pianteremo alberi idonei all’abbattimento di anidride carbonica e polveri sottili.

Saranno piantumate diverse piante, fra cui Ginkgo Biloba, acero riccio purpureo, ontano nero, tiglio selvatico, farnia, biancospino, malus evereste, ciliegio giapponese, liriodendro o albero dei tulipani, liquidambra e alloro.