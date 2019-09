Pescara, scoperti 67 lavoratori in nero: blitz della guardia di finanza, multe e denunce

Sessantasette lavoratori irregolari, di cui 53 completamente in nero. È questo il bilancio dell'attività svolta dalla guardia di finanza di Pescara con il nucleo di polizia economico - finanziaria, che ha effettuato 100 controlli per la verifica del rispetto delle norme sul lavoro.

E sono emersi diversi casi di irregolarità, circa il 40% dei controlli effettuati. In un caso, in una pizzeria lavoravano sette dipendenti in nero. I controlli hanno riguardato ogni genere di attività economica, comprese le attività stagionali degli stabilimenti balneari. In uno di questi, scoperti 5 lavoratori irregolari, che erano in servizio ben oltre l'orario previsto dal contratto senza alcuna proroga.

Inoltre, per 17 imprese è stata avviata la procedura di irrogazione della cosiddetta “maxi-sanzione”, che va da un minimo di 1.800,00 euro ad un massimo di 10.800,00 euro e per sei di queste è stata proposta la sospensione dell'attività in quanto più del 20% dei lavoratori era in nero.

La guardia di finanza pescarese ha commentato: