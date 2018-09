Pescara, ladro di profumi evade nuovamente dai domiciliari: arrestato

E' stato sorpreso nuovamente fuori dalla sua abitazione, nonostante gli arresti domiciliari e nonostante l'arresto avvenuto domenica scorsa per evasione e furto aggravato. Protagonista della vicenda I.F. 42enne pescarese. Ieri gli agenti stavano effettuando un controllo nella sua abitazione per verificare che fosse in casa ma non lo hanno trovato.

Grazie ad una telefonata fatta con la convivente, i poliziotti hanno appreso che si trovava in via Del Circuito, dove è stato poi rintracciato ed arrestato. Oggi sarà processato per direttissima e per lui, questa volta, potrebbero aprirsi le porte del carcere.