Pescara, ladri in palestra: l'appello della titolare su Facebook

Due ladri, con il volto parzialmente coperto, in azione all'interno della sua palestra mentre rubavano un televisore da 50 pollici. La titolare della palestra "UnderWorld Fitness Club" ha deciso di postare su Facebook le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, che mostrano due uomini che per due volte nel giro di pochi minuti sono entrati nell'attività, probabilmente a caccia di soldi oltre che di oggetti da poter rubare.

L'appello sul social è stato corredato da alcune fotografie e video sperando che qualcuno possa riconoscere i due malfattori. L'episodio è avvenuto sabato sera dopo la chiusura avvenuta alle ore 18. Sono entrati forzando l'ingresso posteriore nei pressi degli spogliatoi femminili.

Sono ormai diversi i casi in città in cui persone vittime di furti, soprattutto commercianti, postano su Facebook le immagini dei ladri sperando in un aiuto dal popolo dei social.