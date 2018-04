Pescara, inseguimento e speronamento fra ladri e forze dell'ordine: 2 arresti

Mattinata movimentata a Pescara quella appena trascorsa, con l'arresto di due pregiudicati a seguito di un lungo e pericoloso inseguimento fra le vie della città. In manette sono fini DI MASTROGIROLAMO Davide 34enne originario di Collecorvino, e PROSPERI Daniele 33enne originario di Atri entrambi accusati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

La coppia verso le 10 è stata notata da una pattuglia dei carabinieri a bordo di una Fiat Uno nella zona della Tiburtina. Alla vista dei militari, che li hanno riconosciuti e volevano procedere ad un controllo, la coppia si è data alla fuga accelerando e percorrendo a forte velocità diverse strade tentando anche di speronare la pattuglia. All'incrocio fra la Tiburtina e via Stradonetto sono saliti sul marciapiede mentre la gazzella dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un veicolo in transito.

L'auto dei malviventi è stata ritrovata abbandonata in campagna ma i due sono stati intercettati a piedi da una pattuglia della Polizia intervenuta sul posto. All'interno della Fiat Uno c'era una bicicletta del valore di 3.000 euro rubata, oltre ad un martello pneumatico e ad un trapano. I due si trovano in camera di sicurezza al Comando Provinciale dei carabinieri in attesa del processo per direttissima di domani.