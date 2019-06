Pescara, pericoloso inseguimento sull'asse attrezzato: auto speronata dalla polizia - FOTO

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi lungo le strade della città e sull'asse attrezzato, per un pericoloso inseguimento iniziato in zona ospedale fra un'auto con a bordo quattro persone e la polizia stradale. La vettura, una Citroen C4 grigia, ha imboccato a folle velocità il ponte della libertà dopo aver ignorato l'alt degli agenti, e salendo sull'asse attrezzato in direzione Chieti.

Qui, l'automobile è uscita allo svincolo di Sambuceto tallonata dalla pattuglia della polizia con altre unità che nel frattempo stavano convergendo nella zona per bloccare gli occupanti. Subito dopo è tornata sull'asse dallo svincolo di Dragonara ma poche centinaia di metri dopo è stata fermata grazie ad uno speronamento da parte dei poliziotti.

Una volta bloccati gli occupanti, dai controlli è emerso che la vettura era rubata. Disagi e code lungo la carreggiata in direzione Chieti per i rilievi e le operazioni di pulizia considerando che la Citroen ha riportato parecchi danni dopo lo speronamento. I quattro sono stati condotti in Questura.