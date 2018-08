Pescara, incendio in via Piave: tettoia va a fuoco per una grigliata

Momenti di paura pomeriggio in via Piave, dove a causa di una grigliata si sono sviluppate le fiamme in una tettoia situata sul retro di un circolo privato. Una persona è rimasta intossicata.

Nessun danno alle strutture: si è soltanto annerita la parte esterna di un ristorante.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo in poco tempo, i sanitari del 118 e la Squadra volante.