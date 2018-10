Pescara, incendio in una villetta: carabinieri eroi salvano anziano e domano le fiamme

Momenti di panico questa mattina lungo la Tiburtina a Pescara, dove verso le 10.15 un incendio ha interessato una villetta abitata da due persone anziane. I carabinieri della compagnia di Pescara avevano ricevuto una segnalazione e nel giro di pochi minuti sono arrivati davanti all'abitazione dalla quale si stava sprigionando un denso fumo nero, con un'anziana fuori dalla porta che chiedeva aiuto. La donna ha spiegato ai militari che all'interno si trovava il marito 91enne rimasto intrappolato fra fumo e fiamme. I carabinieri senza esitazione sono entrati nella villetta dove al piano superiore hanno visto l'anziano, in stato di semi incoscenza, che si era rifugiato in un angolo. Incuranti delle fiamme, che ormai avevano invaso tutta la cucina, hanno portato l'uomo fuori dall'abitazione, salvandogli la vita.

Subito dopo sono rientrati e con un secchio hanno spento l'incendio, che si stava propagando ormai a tutta l'abitazione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco ed un'ambulanza del 118 che ha subito soccorso l'anziano trasportato in ospedale e tenuto sotto osservazione per una lieve intossicazione. Anche i carabinieri sono stati accompagnati in pronto soccorso per i malori causati da intossicazione da monossido di carbonio con prognosi di 10 giorni.

Le indagini hanno evidenziato che il rogo sarebbe nato da un cortocircuito della presa vicina ai fornelli. Il 91enne ha così gettato un tappeto sulle fiamme nel tentativo di domarle ma in realtà ha alimentato pericolosamente l'incendio.