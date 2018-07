Pescara: incendio danneggia la paninoteca "Melissa" lungo la riviera nord

Un incendio divampato al chiosco "Melissa", posizionato sul lungomare nord all'altezza dello stabilimento "Acapulco", si è manifestato per cause ancora sconosciute e che sono al vaglio delle forze dell'ordine. La Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco stanno indagando sulle origini del rogo che ha parzialmente distrutto la struttura.

L'area è stata recintata. L'episodio è avvenuto in piena notte, intorno le ore 4,30. Non si esclude la pista dolosa, ma tutte le ipotesi sono comunque prese in considerazione in attesa di elementi di certezza. Al momento vige il massimo riserbo sull'accaduto.