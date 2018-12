Pescara, pentola va a fuoco in un appartamento in via regina Elena: salvata un'anziana

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi in via regina Elena a Pescara. Verso le 16, infatti, c'è stato un principio d'incendio all'interno di un appartamento nel quale abitava un'anziana. A causa della bruciatura di una pentola a pressione utilizzata dall'86enne per cucinare un pollo, si è sprigionato del fumo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pescara che l'hanno fatta scendere dall'abitazione e soccorsa. Fortunatamente è rimasta solo lievemente intossicata.