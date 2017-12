Pescara, guida senza patente e false generalità: due denunce

Due persone sono state denunciate ieri dai carabinieri nell'ambito di alcuni controlli stradali effettuati a Rancitelli.

Si tratta di A.M., 38enne residente a Chieti, pregiudicato che ha fornito false generalità quando è stato fermato lungo la Tiburtina Valeria. Non aveva con sè documenti ma il nome risultava non corrispondere.

Denunciata anche V.B., 37enne ROM residente a Pescara, pregiudicata sorpresa a guidare un'automobile in via Tavo nonostante la revoca definitiva della patente.