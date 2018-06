Pescara, guida senza assicurazione violando la Sorveglianza Speciale: arrestato

Ha violato gli orari imposti dalla Sorveglianza Speciale alla quale era sottoposto, guidando un'auto senza assicurazione. Per questo un 33enne originario del teramano S.G. è stato arrestato dalla Polizia in quanto la misura è stata sospesa ed ora si trova in carcere per scontare la pena residua fino al 19 luglio 2019.