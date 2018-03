Pescara: la Giunta approva la Carta della Bambina

E' stata approvata dalla Giunta Comunale la Carta della Bambina, documento internazionale redatto dall'International Federation of Business And Professional Women Europa dopo le denunce relative alle condizioni in cui vivevano le donne a Pechino, illustrate nella Conferenza Mondiale sulle donne del 1995.

La Carta, è ispirata alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo del 1989, ma propone un'ulteriore distinguo per i minori di sesso femminile, con peculari caratteristiche e bisogni diversi da quelli dei fanciulli di sesso maschile. A presentare la firma del documento il sindaco Alessandrini, la presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Di Giampietro, una dei tutori della carta e membro Fidapa, Anna Maria Di Rita, della Cpo comunale e Miriam D’Ascenzo Presidente Fidapa di Pescara Porta Nuova.

Il primo cittadino pescarese: