Pescara ricorda Giulio Regeni con una fiaccolata

Giovedì 25 gennaio, dalle ore 18.30 in Piazza Muzii a Pescara, si terrà, in contemporanea con tantissime altre città italiane, la fiaccolata di Amnesty International per continuare a chiedere "Verità per Giulio Regeni".

Il gruppo locale di attivisti di Pescara accoglierà i partecipanti in piazza dalle 18.30 in poi, consegnando le fiaccole e i cartelloni e leggendo il messaggio dei genitori di Giulio, la loro storia e gli sviluppi della campagna "Verità per Giulio Regeni".

Alle 19.41, ora della scomparsa, si accenderanno insieme le fiaccole e verrà osservato un minuto di silenzio.