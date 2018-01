Pescara: giovane trovato morto nella pineta

Il cadavere di un uomo di giovane età, circa 30 anni, è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri nella pineta a cavallo fra Pescara e Montesilvano, di fronte allo stabilimento "Le Hawaii". A trovarlo un passante che si trovava in quella zona con il suo cane, che ha fiutato il corpo e si è avvicinato.

Il giovane era senza documenti e vestito con abiti sportivi, e come confermato anche dal passante che lo aveva già visto altre volte a quell'ora fare jogging, si trovava lì per fare attività fisica. Sul posto è intervenuta la Polizia assieme al 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Non sono stati rilevati segni di violenza e dunque si ipotizza possa essere morto per un malore improvviso anche se il Pm di turno ha disposto l'autopsia per avere ulteriori approfondimenti utili.