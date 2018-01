Pescara, giovane trovato morto in pineta: aveva 25 anni ed era siciliano

Un malore improvviso, che lo ha colto quando a tarda sera in pineta non c'era nessuno a soccorrerlo. E' morto probabilmente così G.S.V, 25enne originario di Racalmuto in provincia di Agrigento, trovato morto da un passante nella tarda serata di ieri nella zona verde a ridosso del lungomare fra Pescara e Montesilvano.

L'uomo che si è accorto del corpo senza vita era a spasso con il cane ed ha subito allertato il 118 e la Polizia. Era vestito con una tuta e non aveva documenti addosso, ma grazie al telefono cellulare gli inquirenti hanno allertato la famiglia e scoperto la sua identità. Nessun segno di violenza sul corpo e dunque l'autopsia che si terrà domani confermerà molto probabilmente l'ipotesi del malore improvviso mentre il ragazzo faceva jogging. Si trovava in Abruzzo per studiare Psicologia all'Università di Chieti, ma viveva a Pescara.