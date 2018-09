Pescara, beccato giovane pusher incensurato: arrestato

Probabilmente pensava di passare inosservato in quanto giovane (20 anni) ed incensurato, ma agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine non è passato inosservato quello strano via vai di ragazzi anche di notte, alcuni dei quali noti tossicodipendenti, dalla sua abitazione. Protagonista della vicenda un giovane pescarese D.M.L. arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quando i poliziotti hanno suonato alla porta del suo appartamento vicino all'università, il ragazzo ha aperto senza problemi probabilmente convinto si trattasse di uno dei suoi clienti, ma alla vista degli agenti ha cercato di ritardare il loro ingresso senza successo, sperando che una terza persona potesse occultare la droga. Ed in effetti, in casa aveva 407 grammi di marijuana, 8 di hashish e strumenti per il peso e confezionamento delle dosi, oltre a 2.000 euro in contanti.

Arrestato, ora è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.