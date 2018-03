Pescara, giovane cade nel fiume: salvata dai pescatori

Ha rischiato di morire annegata una 24enne di origini venezuelane finita ieri pomeriggio nel fiume Pescara all'altezza del Ponte Risorgimento. A quanto pare la giovane era salita su un'imbarcazione per poi cadere in acqua ma alcuni pescatori si sono accorti della sua presenza e sono riusciti a raggiungerla tirandola fuori dal fiume. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che l'ha soccorsa assieme alla Polizia che si sta occupando delle indagini. La 24enne è ricoverata in Psichiatria e potrebbe aver compiuto il gesto volontariamente.