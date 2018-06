Pescara, giocattoli pericolosi: maxi sequestro in un negozio cinese

La Guardia di Finanza di Pescara ha effettuato un maxi sequestro di giocattoli in un negozio cinese in pieno centro. Circa 120 mila giocattoli sono stati ritirati dal mercato, per un valore che supera i 200.000 euro. Le fiamme gialle sono intervenute dopo un'attività d'indagine notando sugli scaffali del negozio prodotti non a norma e potenzialmente pericolosi.

Inoltre non disponevano della tracciabilità.Gli articoli sequestrati sono soprattutto giocattoli gommosi e plastiche modellabili ma anche macchinine, aeroplanini e giochi componibili. Il titolare è stato denunciato e sono state comminate multe fino a 25 mila euro. La Guardia di Finanza da sempre è impegnata sul fronte della sicurezza dei prodotti commerciali, così come alla lotta alla contraffazione ed invita i cittadini a segnalare casi di prodotti non certificati.