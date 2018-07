Pescara, giocattoli pericolosi e contraffatti: maxi sequestro da 5 milioni di euro

Giochi di pasta d'argilla realizzati con materiali non a norma e pericolosi, ed ancora un'intera filiera di produzione e commercializzazione di giocattoli contraffatti. Importante intervento della Guardia di Finanza di Pescara, che ha concluso l'operazione "Funny Gummy" sequestrando oltre 1.250.000 di giocattoli di varia tipologia, per un giro d'affari che sfiora i 5 milioni di euro.

L'operazione è iniziata a maggio con un controllo e sequestro di giocattoli in un negozio cinese di Pescara. In particolare, furono sequestrate migliaia di confezioni di pasta argillosa da modellare per bambini. Le analisi hanno permesso di verificare che si trattava di materiali potenzialmente pericolosi per la salute, non a norma con le leggi vigenti. Sequestrate anche centinaia di confezioni di "Slime", una sostanza gelatinosa per giocare priva di qualsiasi certificazione venduta in barattoli completamente anonimi. Da qui le indagini si sono estese risalendo all'intera rete di giocattoli che riforniva negozi non solo in Abruzzo ma anche in altre regioni d'Italia. E qui sono stati scoperti migliaia di giocattoli contraffatti, che riproducevano bambole o personaggi dei cartoni animati e fumetti realizzati però con materiali scadenti, potenzialmente pericolosi e con pezzi che potevano staccarsi ed essere ingeriti dai bambini.

Tredici gli interventi complessivi, con 9 persone fra italiani e stranieri sanzionate e segnalate alla Camera di Commercio, e 5 stranieri denunciati per contraffazione. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare potenziali casi di frodi commerciali e di vendita di prodotti sospetti.