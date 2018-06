Pescara, la Gdf sequestra ai cinesi 850.000 giocattoli non sicuri

Le Fiamme Gialle non li hanno ritenuti rispondenti alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti. Una volta immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 2 milioni di euro. I sequestri sono stati effettuati in tre differenti operazioni di servizio