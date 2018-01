Pescara, furto in una villetta: sgominata banda di ladri

Sono stati sorpresi mentre uscivano da una villetta dove avevano appena messo a segno un furto, e una volta seguiti sono stati bloccati ed arrestati. In manette una banda di ladri composta da tre persone, tutti italiani e pregiudicati due dei quali padre e figlio, arrestati dalla Guardia di Finanza sabato notte.

Durante un controllo sul territorio la pattuglia li ha notati uscire dall'abitazione con cappellini ed abiti scuri mentre salivano rapidamente su una vettura. A quel punto sono stati pedinati fino alla zona di via Raiale dove sono stati fermati con tutta la refurtiva ancora a bordo.

Nell'abitazione erano stati rubati oggetti di ogni genere: dall'abbigliamento sportivo, a giochi per bambini e materiale per l'infanzia, fino a coperte e lenzuoli. I tre ladri, tutti con precedenti specifici, sono stati arrestati e due di loro sono finiti in carcere. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.