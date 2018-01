Pescara, furto in villa: arrestato giovane ladro

Ha messo a segno un furto all'interno di una villetta a Pescara, ma è stato sorpreso ed arrestato dalla Polizia. In manette è finito Giosuè Della Santacasa, 24enne di Penne accusato di tentato furto aggravato in concorso. Il giovane nel pomeriggio si è introdotto nel giardino assieme a due complici, ma alla centrale operativa è arrivata la segnalazione del proprietario che ha consentito alla Volante di arrivare nel giro di pochi minuti.

Qui, il 24enne è stato fermato e condotto in carcere dove è in attesa del processo per direttissima. Indagini in corso per cercare di identificare i complici.