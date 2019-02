Pescara, ruba prodotti in un supermercato: beccato dai carabinieri

Ha rubato generi alimentari per un valore di 40 euro in un supermercato della città. Per questo, V.F. 47enne pescarese è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L'uomo è stato fermato nell'ambito di una serie di controlli sul territorio messi in atto dai militari che hanno identificato 45 soggetti e controllato 35 autovetture.