Pescara, ruba tubi in rame dal cementificio: arrestato

Era entrato nell'area del cementificio di Pescara, in via Raiale, rubando cavi, canaline e tubature di rame. Ma è stato notato da alcuni dipendenti che hanno chiamato la Polizia facendolo arrestare. Protagonista della vicenda un 34enne di nazionalità romena B.M. arrestato con l'accusa di furto aggravato.

I dipendenti si sono allarmati quando hanno sentito dei rumori. Gli agenti intervenuti lo hanno notato mentre raccoglieva tubature e pezzi in rame da rubare. Il 34enne è noto alle forze dell'ordine per vari furti. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. Per entrare nel cementificio, l'uomo ha danneggiato la rete di protezione del perimetro dal lato che faccia sul lungofiume.