Pescara: beccate a tentare un furto in viale Bovio, arrestate giovani ladre

Sono state sorprese a scassinare la serratura di un'abitazione lungo viale Bovio ed arrestate. In manette sono finite due giovani ladre di nazionalità serba, arrestate dalla Polizia.

Gli agenti sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione arrivata al 113 da parte della proprietaria dell'appartamento, che le aveva notate sul pianerottolo. I poliziotti le hanno quindi bloccate ed identificate. Avevano 19 e 17 anni e risultano residenti a Busto Arsizio. Perquisite, erano in possesso di vari arnesi da scasso: due cacciaviti, uno di grosse e uno di medie dimensioni, una chiave inglese ed un ritaglio di plastica, sovente utilizzato per aprire le porte blindate che non sono serrate con le

mandate della chiave. La maggiorenne è finita in carcere a Chieti, la minorenne presso il centro di accoglienza minori de L'Aquila.