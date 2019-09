Pescara, rubano capi d'abbigliamento in due negozi del centro: arrestati

Hanno rubato dei capi d'abbligamento in due negozi del centro di Pescara, ma sono stati beccati ed arrestati. In manette sono finiti due giovani romeni, di cui uno minorenne: M.A.M di 19 anni ed M.I. 14 anni. La coppia ha rubato la merce nei negozi di corso Vittorio Emanuele "H&M" e "Caffè del Mar".

Dopo essersi dati alla fuga avendo oltrepassato le casse senza pagare, sono stati intercettati dagli agenti della squadra mobile in servizio in zona, ed accompagnati in questura.