Pescara, tentano un furto in un appartamento e scappano dal balcone: arrestati

Hanno tentato di rubare in un'abitazione di via del Circuito, ma grazie ad una vicina che si è accorta dei rumori chiamando la polizia, sono stati bloccati ed arrestati. In manette sono finiti due giovani romeni, Stan Marius Vasilica 21enne e Ardei Alexandru Ionut 24enne.

Verso le 19 la donna ha allertato la polizia dopo aver sentito dei rumori nell'appartamento del piano inferiore, sapendo che però i proprietari erano fuori città. Sul posto sono arrivati alcuni equipaggi della squadra volante che hanno circondato l'edificio, presidiando un balcone dell'appartamento. Due poliziotti intanto hanno cercato di aprire la porta con una chiave di riserva lasciata alla donna dai proprietari, senza riuscirci a causa di un ostacolo che bloccava la porta stessa dall'interno. Altri agenti nel frattempo hanno visto uscire dal balcone due giovani che hanno tentato la fuga calandosi sul tetto di alcuni box sottostanti, ma sono subito stati fermati e perquisiti.

Gli altri agenti, una volta entrati, hanno capito che vi era un mobile che bloccava l'accesso, inoltre le due camere da letto erano completamente a soqquadro. I malviventi erano entrati forzando la porta finestra della cucina, mentre sul balcone sono stati trovati arnesi da scasso ed un calzino contenente bigiotteria ed orologi. Addosso ai due ladri sono stati trovati anche altri oggetti in oro. Entrambi noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per furto aggravato ed ora si trovano in carcere in attesa dell'udienza di convalida di domani.

Qualche giorno fa erano stati messi a segno altri furti nella zona e diverse persone avevano notato i ladri allontanarsi. Uno dei due lavora in un importante negozio di arredamento per il montaggio e trasporto di mobili.