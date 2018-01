Pescara, due furti in pochi minuti: torna l'incubo ladri in centro

Torna l'incubo furti in centro. Nella notte fra lunedì e martedì infatti, un bandito solitario è entrato in azione all'interno della pizzeria Maruzzella e della Birreria del Corso. I due colpi sono avvenuti nel giro di pochissimi minuti: prima si è dato da fare nella pizzeria dove ha forzato la serranda e buttato giù la porta laterale, mandando in frantumi i vetri e rimanendo ferito alla testa. Dopo aver scavalcato il bancone ha sradicato la cassa portandola via con circa 250 euro.

Subito dopo si è allontanato dirigendosi nella Birreria del Corso, dove ha forzato la serranda e rotto la serratura per poi entrare all'interno ed anche in questo caso scavalcando il bancone per poi rubare pochi spicci (circa 50 euro) dalla cassa e fuggire via facendo perdere le proprie tracce.