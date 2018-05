Pescara, funerali Marina Angrilli e Ludovica Filippone: "Combattiamo il male e la morte"

Chiesa e piazzale gremiti per l'ultimo saluto a Marina Angrilli ed alla figlia Ludovica Filippone, uccise da Fausto Filippone rispettivamente marito e padre che poi, dopo 7 ore di paura appeso alle recinzioni del cavalcavia Alento, ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto.

Parenti, amici, studenti, compagni di scuola e tante persone comuni per salutare per l'ultima volta madre e figlia, unite nella tragica fine avvenuta domenica scorsa. Presenti fra gli altri anche il sindaco Alessandrini e il presidente del consiglio comunale Pagnanelli.

Palloncini bianchi ed il coro dei compagni di scuola di Ludovica hanno accolto le bare all'arrivo nella chiesa del Cristo Re dei Gesuiti, dove l'arcivescovo Valentinetti ha celebrato i funerali. Valentinetti che si è soffermato sulla morte e sul male, il nemico che tutti insieme dobbiamo sconfiggere attraverso la preghiera. "

"Un male che vuole la morte, ma noi non viviamo per morire ma per vivere in eterno nella grazia di Dio. Dobbiamo riuscire a guardare al di là di queste bare, sopra queste bare"