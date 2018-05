Pescara: pochi intimi per l'addio a Filippone, domani l'ultimo saluto a Ludovica e Marina

Una cerimonia funebre breve e per pochi intimi, con un solo mazzo di fiori degli amici appoggiato sulla bara. Si sono svolti questa mattina presso la chiesa dello Spirito Santo di Pescara i funerali di Fausto Filippone, il dirigente Brioni che domenica scorsa ha ucciso moglie e figlia per poi suicidarsi dal cavalcavia Alento a Francavilla.

Funerali privati, ai quali erano presenti i parenti dell'uomo stravolti dal dolore, in particolare la sorella Antonella che era arrivata su quel cavalcavia senza però poter parlare con il fratello, ed il padre di Fausto già colpito dal dolore per aver perso la moglie meno di un anno fa. Il rito religioso è stato celebrato da Don Giorgio Campilii che ha parlato della misericordia e del perdono che sicuramente il Signore saprà concedere anche al suo figlio Fausto.

Domani invece alle 15.30 presso la chiesa del Cristo Re ai Gesuiti in via del Santuario, si terranno i funerali di Ludovica Filippone e Marina Angrilli. Mamma e figlia saranno salutate insieme per un ultimo straziante addio, ed il fratello della donna ha pregato giornalisti e cronisti di non scattare foto e video durante la cerimonia in chiesa.