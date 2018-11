Pescara, sorpresi a fumare a scuola: multati dai carabinieri del Nas

Sono stati sorpresi a fumare nei bagni o in ambienti ricadenti negli edifici scolastici, e per questo sono stati multati come previsto dalla legge. Tre studenti ed un dipendente di un'azienda di distributori automatici sono stati sanzionati dai carabinieri del Nas che hanno eseguito controlli in due licei della città.

Nel primo caso, al Classico D'Annunzio sono stati sorpresi tre studenti nel cortile e nei bagni della scuola. Uno di loro era minorenne, e dunque è stato sanzionato anche il responsabile del rispetto del divieto in quell'area, come previsto dalle normative in vigore.

Nel secondo liceo, invece, un addetto al rifornimento dei distributori automatici è stato sorpreso a fumare nel cortile. Il controllo è stato esteso anche alla ditta per la quale lavorava. Le sanzioni previste sono di 55 euro.