Pescara, una fiaccolata per ricordare Marina Angrilli e la figlia Ludovica

Un corteo per ricordare Marina Angrilli e la figlia Ludovica, uccise il 20 maggio scorso dal marito e padre Fausto Filippone in quella tragica domenica di follia che si è consumata fra Chieti e Francavilla. Ad organizzare l'evento, il 6 giugno dalle 19, è l'associazione Genitori Leonardo, con l'adesione di A.ge Associazione Italiana genitori, Noi per la Famiglia, Rotary Club Pescara Club Donne Biancazzurre.

Si partirà davanti al Liceo Da Vinci di Pescara dove Marina insegnava. Saranno presenti anche Fabiola Bacci, mamma di Jennifer Sterlecchini, e Barbara Orsini, amica di Monia Di Domenico, vittima di femminicidio. Previsti anche gli interventi in piazza Salotto, dove terminerà la fiaccolata/corteo, di: Marinella Sclocco, assessore Regione Abruzzo Pari Opportunità e Istruzione; Oscar Buonamano, vice presidente giornalisti Abruzzo; Annarita Frullini, medico psicoterapeuta Partecipazione Etica.